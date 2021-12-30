ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Власти США обеспокоены космическими пусками Ирана, считая, что разработки в этой сфере могут способствовать развитию баллистической программы Тегерана, однако Вашингтон по-прежнему сохраняет приверженность переговорам по иранской ядерной сделке в Вене. Об этом, как сообщило в четверг Agence France-Presse, заявил представитель Госдепартамента.

"США по-прежнему обеспокоены разработкой Ираном космических ракет-носителей, что представляет опасность с точки зрения распространения [оружия массового уничтожения]", - заявил чиновник. Как отмечает агентство, представитель Госдепа при этом добавил, что власти США "стремятся к взаимному возвращению к полному соблюдению" Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Иранское агентство ISNA ранее в четверг сообщило об успешном запуске Ираном трех исследовательских спутников в космос. Как заявил агентству пресс-секретарь Министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана Сейед Ахмад Хосейни, космические аппараты выведены на низкую околоземную орбиту с помощью ракеты-носителя "Симург".

Иран начал осуществлять свою космическую программу в 2004 году. Он входит в число девяти стран мира, производящих спутники, наряду с Россией и США. Иран является одной из 24 стран - учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

В 2017 году в Иране был открыт Космический центр имени имама Хомейни для решения задач национальной аэрокосмической промышленности. Центр способен осуществлять подготовку, запуск, слежение и управление полетом космических аппаратов на низкой околоземной орбите.