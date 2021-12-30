Турция призвала Россию не считать угрозой организации, в которые входит республика

АНКАРА, 30 декабря. /ТАСС/. Россия не должна рассматривать в качестве угрозы те организации, членом которых является Турция. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу "24 TV".

"Так же, как мы не рассматриваем их как угрозу, Россия не должна рассматривать организации, членом которых является Турция как угрозу для нее, - ответил министр на вопрос о том, как РФ относится к Организации тюркских государств. - На саммите в Стамбуле мы не просто поменяли название [организации]. Мы приняли ряд важных решений, мы приняли план действий до 2040 года".

Чавушоглу также выразил надежду, что отношения между Россией и НАТО нормализуются после телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, а также заседания Совета Россия - НАТО 12 января в Брюсселе.

Между тем в середине сентября на странице Партии националистического движения (ПНД) Турции в Twitter была размещена фотография президента Турции Тайипа Эрдогана и лидера ПНД Девлета Бахчели, держащих обрамленную в багет карту так называемого тюркского мира. На изображении к нему отнесена значительная часть территории России. Все окрашенные территории делятся на три цвета. Турция, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан отмечены красным. Оранжевым обозначены некоторые страны Балканского полуострова, часть Ирана, южные регионы России, а также большая часть Сибири и западная часть Монголии.

Желтым цветом помечены Алтай, Якутия и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Что обозначают эти цвета, в публикации турецкой партии не уточняется.