Премьер Молдавии заявила, что страна в отношениях с РФ придерживается взвешенной политики

КИШИНЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Руководство Молдавии придерживается спокойной, взвешенной политики в отношениях с Россией. Об этом заявила в четверг премьер Наталья Гаврилица в эфире телеканала Moldova 1, когда ее спросили не считает ли она эту политику "робкой".

"Я бы не назвала нашу политику робкой. Мы наблюдаем очень напряженную ситуацию на границе Украины и России, видим, что случилось на рынке энергоресурсов. Мы маленькая страна в очень сложном регионе, и я бы назвала нашу политику умной. Мы продвигаем спокойную, взвешенную политику", - сказала премьер.

Как заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве приветствуют настрой молдавского руководства на конструктивное, прагматичное сотрудничество с Россией, направленное на решение открытых вопросов и проблемных тем. По ее словам, политический диалог между двумя странами, который был краткосрочно прерван в связи с выборами в республике, постепенно возобновляется, ведется работа по подготовке очередного 17-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. При этом Захарова отметила, что в Москве готовы к продолжению такого взаимодействия на принципах прагматизма и взаимного учета интересов и рассчитывают, что соответствующие заявления молдавской стороны будут подкрепляться практическими шагами.