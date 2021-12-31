CNN: американский самолет вновь провел разведку над востоком Украины

НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /ТАСС/. Американский самолет-разведчик в четверг совершил полет над восточной территорией Украины. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его сведениям, задачей экипажа самолета ВВС США был сбор данных о военной обстановке на месте. Этот полет стал вторым за неделю и был осуществлен в день телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена.

Путин и Байден начали разговор в 23:35 мск в четверг. Это уже вторая беседа двух президентов за последний месяц. 7 декабря Путин и Байден провели переговоры в формате телемоста, они продлились два часа. 10 января в Женеве планируются переговоры РФ и США по гарантиям безопасности.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.