СМИ: конференцию ДНЯО планируется провести в августе 2022 года

ТОКИО, 31 декабря. /ТАСС/. Организаторы обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая была повторно перенесена, согласовывают новую дату ее проведения. Как сообщило в пятницу агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники, мероприятие может пройти с 1 по 26 августа следующего года.

Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия проводится раз в пять лет. Десятая встреча должна была пройти в Нью-Йорке в мае 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 была перенесена. Ожидалось, что она будет проведена с 4 по 28 января 2022 года.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак подтвердил ТАСС, что конференция повторно отложена на неопределенный срок. Агентство Kyodo отмечало, что это связано с угрозой распространения нового омикрон-штамма коронавируса.