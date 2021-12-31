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СМИ: конференцию ДНЯО планируется провести в августе 2022 года

Как отмечает агентство Kyodo, мероприятие может пройти с 1 по 26 августа

ТОКИО, 31 декабря. /ТАСС/. Организаторы обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая была повторно перенесена, согласовывают новую дату ее проведения. Как сообщило в пятницу агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники, мероприятие может пройти с 1 по 26 августа следующего года.

Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия проводится раз в пять лет. Десятая встреча должна была пройти в Нью-Йорке в мае 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 была перенесена. Ожидалось, что она будет проведена с 4 по 28 января 2022 года.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак подтвердил ТАСС, что конференция повторно отложена на неопределенный срок. Агентство Kyodo отмечало, что это связано с угрозой распространения нового омикрон-штамма коронавируса.

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