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Отношения России и НАТО

В Венгрии заявили о заинтересованности в успешных предстоящих переговорах России и НАТО

Глава МИД страны Петер Сийярто назвал ситуацию с безопасностью в Центральной Европе критически важным вопросом

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Венгрия довольна фактом предстоящих в январе 2022 года переговоров между Россией и НАТО и заинтересована в их успешных итогах. Об этом заявил в интервью RT министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Мы понимаем, что будут переговоры между РФ и НАТО, и мы очень довольны этим фактом. Поскольку, если НАТО и Россия будут разговаривать друг с другом, будет больше надежды на какое-либо общее понимание и согласие по этому поводу", - подчеркнул глава МИД Венгрии.

"Мы действительно считаем ситуацию с безопасностью в Центральной Европе критически важным для нас вопросом, и все, что помогает разрешить проблемы и снизить напряженность вокруг региона, служит нашим интересам. Поэтому мы заинтересованы в успешных переговорах России и НАТО в начале следующего года", - добавил он.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе и 13 января на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Теги
РоссияВенгрияОтношения России и НАТО
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