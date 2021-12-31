DPA: Германия продлит на 2022 год запрет на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию

БЕРЛИН, 31 декабря. /ТАСС/. Новое правительство Германии, приступившее к работе в декабре, продлит на 2022 год запрет на поставки вооружений Саудовской Аравии. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на данные Министерства экономики и защиты климата ФРГ.

Германия приостановила продажи вооружений Саудовской Аравии в ноябре 2018 года из-за убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Эта регулировка формально действовала до 31 декабря 2021 года. Исключения касались лишь совместных проектов стран - участниц НАТО с Эр-Риядом.

Хашкаджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он пропал при посещении генерального консульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Мировое сообщество осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.