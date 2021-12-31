СМИ: базирующиеся в Афганистане террористы угрожают сотрудничеству Пакистана с Китаем

ИСЛАМАБАД, 31 декабря. /ТАСС/. Действующие с территории Афганистана террористические группировки ставят своей главной целью срыв экономического сотрудничества Пакистана с Китаем. Об этом в пятницу сообщает газета The News International.

"90% действующих из Афганистана групп террористов нацелены на срыв выполнения проектов по созданию пакистано-китайского экономического коридора", - цитирует издание заявление заместителя генерального директора Управления по борьбе с терроризмом Пакистана Джаведа Икбала Вазира.

В 2021 году, по его словам, пакистанские силовики ликвидировали 110 боевиков и арестовали около 600 экстремистов в граничащей с Афганистаном северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Особую угрозу для Пакистана представляют базирующие в Афганистане боевики радикальной организации "Движение талибов Пакистана" (движение "Талибан" запрещено в РФ), а также террористы из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В рамках строительства совместного экономического коридора Китай реализует в Пакистане несколько важных инфраструктурных проектов стоимостью $62 млрд. По заявлениям Исламабада и Пекина, с китайской помощью в Пакистане будет создана современная транспортная сеть, энергетические объекты и особые экономические зоны. Одна из них уже действует в пакистанском морском порту Гвадар, откуда грузы из Китая доставляются в страны Африки и Ближнего Востока.