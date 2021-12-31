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Кризис на Украине

В Луганске заявили, что ВС Украины за год выпустили по ЛНР более 4,3 тыс. боеприпасов

Официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко сообщил, что за год зафиксировали 534 нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины

ЛУГАНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за год выпустили по территории Луганской народной республики (ЛНР) более 4,3 тыс. боеприпасов. Об этом на брифинге в пятницу сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"За 2021 год всего было зафиксировано 534 нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины. Выпущено более 4 300 боеприпасов, из них 155 артиллерийских снарядов и 635 мин", - сказал он.

В Донбассе с конца февраля, несмотря на действие дополнительных мер по контролю за перемирием, возобновились интенсивные перестрелки. Ситуация обострилась после захвата 13 октября украинскими силовиками офицера представительства ЛНР в СЦКК. В Донецкой и Луганской народных республиках отмечают, что Киев целенаправленно провоцирует эскалацию конфликта.

Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования.

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УкраинаКризис на Украине
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