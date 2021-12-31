В Луганске заявили, что ВС Украины за год выпустили по ЛНР более 4,3 тыс. боеприпасов

ЛУГАНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за год выпустили по территории Луганской народной республики (ЛНР) более 4,3 тыс. боеприпасов. Об этом на брифинге в пятницу сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"За 2021 год всего было зафиксировано 534 нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины. Выпущено более 4 300 боеприпасов, из них 155 артиллерийских снарядов и 635 мин", - сказал он.

В Донбассе с конца февраля, несмотря на действие дополнительных мер по контролю за перемирием, возобновились интенсивные перестрелки. Ситуация обострилась после захвата 13 октября украинскими силовиками офицера представительства ЛНР в СЦКК. В Донецкой и Луганской народных республиках отмечают, что Киев целенаправленно провоцирует эскалацию конфликта.

Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования.