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Палестино-израильский конфликт

Израильские военные застрелили палестинца, напавшего на них с ножом на Западном берегу

По данным радио Kan, с израильской стороны в результате инцидента пострадавших нет

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 декабря. /ТАСС/. Израильские военнослужащие застрелили в пятницу палестинца, напавшего на них с ножом на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Автомобиль с палестинскими номерами остановился у армейского блокпоста на перекрестке Гитай - Ависар (расположен у крупного еврейского поселения Ариэль на Западном берегу реки Иордан - прим. ТАСС). Вооруженный ножом нападавший вышел из автомобиля и побежал в сторону автобусной остановки, где находились в этот момент гражданские лица и военнослужащие. Солдаты открыли огонь по террористу и обезвредили его", - говорится в заявлении.

Государственная радиостанция Kan сообщает, что нападавший был убит. По ее данным, с израильской стороны в результате инцидента пострадавших нет.

В армейской пресс-службе сообщили, что военные блокировали дороги в районе атаки и ведут поиск автомобиля, водитель которого подвез нападавшего.

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Палестино-израильский конфликтИзраиль
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