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Си Цзиньпин заявил, что материковый Китай и Тайвань в равной мере стремятся к объединению

По словам председателя КНР, центральное правительство страны также "постоянно проявляет заботу о процветании и стабильности Гонконга и Макао"

ПЕКИН, 31 декабря. /ТАСС/. Жители материкового Китая и Тайваня в равной мере стремятся к объединению "ради прекрасного будущего китайской нации". Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.

"Окончательное объединение родины - общее стремление соотечественников, проживающих по обе стороны Тайваньского пролива, - подчеркнул он, обращаясь с поздравительной речью к населению страны в связи с наступлением Нового года. - Мы искренне надеемся, что дети Китая возьмутся за руки и будут вместе создавать прекрасное будущее китайской нации".

По словам Си Цзиньпина, центральное правительство КНР также "постоянно проявляет заботу о процветании и стабильности Гонконга и Макао". "Только путем совместных усилий, соблюдая принцип "Одна страна - две системы", мы сможем обеспечить себе долгосрочную стабильность", - подытожил он.

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