Азаров подал иск на СБУ и Совбез Украины

КИЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова к Службе безопасности (СБУ) страны и Совету национальной безопасности и обороны (СНБО). Истец просит суд признать бездействие этих органов по вопросу об отмене санкций против него.

"Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск к Службе безопасности Украины и Совету национальной безопасности и обороны Украины. Истцом указан Николай Азаров", - сообщил суд на своем официальном сайте в пятницу.

Указывается, что "среди требований иска - признать противоправным бездействие СБУ, которое, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций, и обязать СБУ внести в СНБО Украины такие предложения".

Кроме того, Азаров просит суд признать противоправным "бездействие СНБО Украины по непринятию решения об отмене санкций в отношении него и обязать СНБО Украины принять такое решение". При этом Азаров имеет в виду санкции, введенные 19 марта.

В суде добавили, что решается вопрос об открытии соответствующего административного дела.

СНБО 19 марта ввел санкции против 27 граждан, в числе которых бывшие украинские и российские политики. Санкции предполагают блокировку их активов и имущества, а также лишение всех государственных наград. Помимо Азарова в санкционный список вошли также экс-президент страны Виктор Янукович, глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник, экс-заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, глава ЛНР Леонид Пасечник, экс-министр обороны Украины Дмитрий Саламатин. Азаров, комментируя тогда ограничительные меры Киева, назвал их "внесудебной политической расправой".