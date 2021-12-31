Минобороны Израиля закупит в США 12 тяжелых вертолетов и два самолета-заправщика

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Израиля подписало соглашение с правительством США о приобретении 12 тяжелых военно-транспортных вертолетов CH-53K и двух самолетов-заправщиков Boeing KC-46.

"Министерство обороны Израиля подписало соглашение с правительством США о приобретении 12 вертолетов CH-53K и двух самолетов-заправщиков Boeing KC-46", - говорится в опубликованном в пятницу заявлении пресс-службы министерства. Там добавили, что стоимость сделки по вертолетам составляет около $2 млрд, а контракт по самолетам-заправщикам стоит порядка $1,1 млрд.

"Соглашение предусматривает возможность закупки шести дополнительных вертолетов. Первые вертолеты ожидаются в Израиле в 2026 году", - добавили в пресс-службе.