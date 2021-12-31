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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Литва установила заграждение из колючей проволоки на 150 км границы с Белоруссией

По словам председатель комитета парламента республики по национальной безопасности и обороне Лауринаса Касчюнаса, вся литовско-белорусская граница, протяженность которой составляет около 680 км, к осени 2022 года будет защищена заграждением и оснащена системами видеоконтроля

ВИЛЬНЮС, 31 декабря. /ТАСС/. Более 150 км границы Литвы с Белоруссией оборудовано заграждением из применяемой армией колючей проволоки с острыми лезвиями (концертины). Об этом сообщил в пятницу в Facebook председатель комитета Сейма (парламента) балтийской республики по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.

"Завершаем 2021 год с такими результатами: 150,4 км на границе защищено линией концертины, на 10 км установлено также стационарное заграждение", - говорится в посте.

По словам Касчюнаса, вся литовско-белорусская граница, протяженность которой составляет около 680 км, к осени 2022 года будет защищена заграждением и оснащена системами видеоконтроля. "Уже подписаны соглашения о внедрении системы видеонаблюдения, которая позволит эффективно контролировать нелегальную миграцию, а также контрабанду", - написал глава комитета.

На границе с Белоруссией Литва решила построить стационарное заграждение высотой 4 м из металлической стержневой сетки, поверх которой пойдет колючая проволока. Перед забором устанавливается дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра.

Стоимость работ по устройству заграждения составляет €152 млн. Литва надеялась получить на это ассигнования по линии ЕС, однако в Брюсселе заявили, что не финансируют строительство преград и барьеров.

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БелоруссияЛитваСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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