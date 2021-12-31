На Украине сообщили, что военные в 2022 году будут повышать квалификацию в 13 странах

КИЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ об утверждении плана обучения военнослужащих, который предполагает повышение квалификации в учебных заведениях 13 иностранных государств. Об этом в пятницу сообщило Минобороны Украины.

"Министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ, которым утвердил план кадрового обеспечения международных программ обучения военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в военных учебных заведениях иностранных государств в 2022 году. Документом предусмотрено, что в следующем году на обучение будут направлены 167 военнослужащих и работников ВСУ в 13 стран", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что украинские военные смогут пройти обучение в Великобритании, США, Турции, Германии, Эстонии, Италии, Латвии, Литве, Австрии, Польше, Словении, Румынии и Словакии.

По словам министра, обучение украинским военным необходимо, чтобы перенимать опыт. "Благодаря нашим международным партнерам, наши военные могут повышать квалификацию в лучших профильных вузах и тренировочных заведениях за рубежом и внедрять евроатлантические принципы уже на Украине", - процитировали Резникова в Минобороны.

В ведомстве также отметили, что в 2021 году на Украине утвердили ряд документов, позволяющих военнослужащим овладеть новыми квалификациями, которые могут понадобиться и на возможный военный период в стране. "Речь идет о Концепции военной кадровой политики Министерства обороны Украины на период до 2025 года, реализация которой позволит создать комплексную, эффективную, экономически целесообразную и обоснованную систему обеспечения войск профессионально подготовленными, с высокими морально-деловыми качествами военнослужащими, способными качественно решать сложные военно-профессиональные задачи в мирное и военное время", - добавили в министерстве.