AFP: на севере Мозамбика около 4 тыс. человек стали беженцами из-за насилия боевиков

ПРЕТОРИЯ, 31 декабря. /ТАСС/. Около 4 тыс. человек бежали в нынешнем месяце на севере Мозамбика из своих домов из-за насилия радикальных боевиков, которые расширили зону действий на новый регион. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местные власти.

"На текущий день мы насчитали 3 803 перемещенных лица, которые покинули округ Мекула в провинции Ньяса, - заявил собеседник агентства. - Ежедневно прибывают люди, которые спасаются от нападений боевиков".

Ньяса граничит на востоке с провинцией Кабу-Делгадо, где с 2017 года действуют отряды исламистских террористических группировок "Ансар ас-Сунна" (ранее именовавших себя "Аш-Шабаб") и "Центральноафриканская провинция ИГ", которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ). Под ударами правительственных сил Мозамбика и прибывших летом в страну контингентов государств Сообщества развития Юга Африки и Руанды боевики уходят от побережья Индийского океана вглубь страны. Согласно поступающим данным, с ноября часть их отрядов перешла из Кабу-Делгадо в Ньясу.

Все увеличивающееся число людей, покидающих Ньясу, обострило проблему беженцев на севере Мозамбика. За последние несколько лет свои дома в провинции Кабу-Делгадо были вынуждены покинуть 820 тыс. человек. Власти вынуждены искать дополнительные возможности для временного обустройства жителей, бежавших из Ньясы.