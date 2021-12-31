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Кризис в Сирии

СМИ: сотни семей в Хасеке бежали от обстрелов ВС Турции и оппозиции

По данным агентства SANA, всего за последнее время эти районы покинули около 1400 семей

БЕЙРУТ, 31 декабря. /ТАСС/. Сотни семей в провинции Хасеке были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от обстрелов, совершаемых турецкими ВС и сотрудничающими с ними формированиями вооруженной сирийской оппозиции. Об этом в пятницу сообщило агентство SANA.

По его сведениям, из деревень, расположенных в районах населенных пунктов Телль-Тамер и Абу-Расейн, в город Хасеке (административный центр провинции) с четверга бежали 150 семей. Всего же за последнее время указанные районы покинули, как утверждается, около 1400 семей.

В четверг агентство SANA информировало о нанесении турецкими силами и отрядами оппозиции артиллерийских ударов по Абу-Расейну. Указывалось, что при обстреле ранения получил местный житель, был нанесен ущерб зданию мечети, которое частично обрушилось, пострадали несколько домов и прочих строений. Ударам также подверглись несколько деревень в окрестностях Телль-Тамера. В одном из поселков погибли трое мирных жителей, в том числе ребенок.

Турция провела в октябре 2019 года на северо-востоке Сирии военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль своей границы. Размещенные там боевики из протурецких оппозиционных формирований регулярно нападают на мирные населенные пункты, вынуждая жителей покидать свои дома. В этой местности действуют также отряды курдов, которые совершают диверсии против турецких войск и их союзников.

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СирияТурцияКризис в Сирии
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