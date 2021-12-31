Блинкен обсудил с главой МИД Канады меры в случае "агрессии" России против Украины

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу в телефонной беседе обсудил с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли ответные меры в случае "агрессии России против Украины". Об этом сообщила по итогам беседы пресс-служба Госдепа.

"[Они обсудили] общие приоритеты, в том числе решительный и единый ответ на дальнейшую агрессию России против Украины, а также готовность союзников и партнеров обеспечить масштабные последствия и серьезные издержки для России за подобные действия", - сказано в сообщении.

Помимо этого, стороны обсудили ситуацию в регионах Индийского и Тихого океанов.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.