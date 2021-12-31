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Глава МИД Италии и госсекретарь США обсудили координацию диалога с Россией

Луиджи Ди Майо и Энтони Блинкен также обговорили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины

РИМ, 31 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо по телефону обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном координацию диалога с Россией и ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщило в пятницу итальянское внешнеполитическое ведомство в Twitter.

"Министр Ди Майо обсудил с американским коллегой Блинкеном координацию диалога с Москвой и поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Они также затронули избирательный процесс в Ливии и координацию для поддержки политических и экономических реформ в Тунисе", - отмечается в записи.

Теги
СШАИталияРоссияДи Майо, ЛуиджиБлинкен, Энтони
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