{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский назначил Алексея Сухачева директором Госбюро расследований

До этого почти два года ведомством руководили люди со статусом "исполняющий обязанности"

КИЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Сухачева директором Государственного бюро расследований (ГБР) на пять лет. Соответствующий указ Зеленского опубликован в пятницу на сайте офиса президента.

"Назначить Сухачева Алексея Александровича директором Государственного бюро расследований сроком на пять лет", - сказано в указе.

До этого почти два года ГБР руководили люди со статусом "исполняющий обязанности": Ирина Венедиктова, которая сейчас работает генпрокурором Украины, затем ее заместители - Александр Бабиков и Александр Соколов, а после них Алексей Сухачев.

Государственное бюро расследований - центральный правоохранительный орган Украины. Бюро начало свою деятельность 27 ноября 2018 года. Цели и задачи ведомства заключаются в расследовании уголовных дел, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие чиновники (от министров до начальников государственных управлений). Со временем бюро должно окончательно взять на себя ведение досудебного (предварительного) следствия, которое сейчас возложено на прокуратуру.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Савченко: если Украина вступит в НАТО, украинские летчики будут лишь подметать аэродромы
Политик считает невыгодным для страны вступление в альянс
Читать полностью