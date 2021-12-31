Зеленский назначил Алексея Сухачева директором Госбюро расследований

КИЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Сухачева директором Государственного бюро расследований (ГБР) на пять лет. Соответствующий указ Зеленского опубликован в пятницу на сайте офиса президента.

"Назначить Сухачева Алексея Александровича директором Государственного бюро расследований сроком на пять лет", - сказано в указе.

До этого почти два года ГБР руководили люди со статусом "исполняющий обязанности": Ирина Венедиктова, которая сейчас работает генпрокурором Украины, затем ее заместители - Александр Бабиков и Александр Соколов, а после них Алексей Сухачев.

Государственное бюро расследований - центральный правоохранительный орган Украины. Бюро начало свою деятельность 27 ноября 2018 года. Цели и задачи ведомства заключаются в расследовании уголовных дел, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие чиновники (от министров до начальников государственных управлений). Со временем бюро должно окончательно взять на себя ведение досудебного (предварительного) следствия, которое сейчас возложено на прокуратуру.