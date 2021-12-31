Медведчук заявил, что в офисе Зеленского ему предлагали покинуть Украину

КИЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что перед началом уголовных преследований представители офиса президента Украины Владимира Зеленского предлагали ему уехать из страны. Об этом сообщается в пятницу на сайте 112.ua.

"До начала непосредственно уголовных преследований в отношении меня, которые готовились несколько месяцев, уже после февраля, когда были введены санкции в отношении меня, моей жены Оксаны Марченко, была масса предложений о том, что я должен уехать на несколько месяцев полечиться. Но у меня, слава богу, здоровье пока не требует подобных шагов или мероприятий с моей стороны. Почему я должен уехать куда-нибудь отдохнуть?! Эти предложения приходили от близких людей, на которых выходили представители офиса президента", - отметил Медведчук.

Более того, подчеркнул политик, когда началось уголовное преследование, ему неоднократно предлагали, чтобы он отказался в будущем от политической деятельности. По словам Медведчука, тогда в отношении него обещали рассмотреть "какие-то варианты послабления в этом преступном давлении".

"Естественно и первые, и вторые - все получили отказ. <...> Я считал всегда себя законопослушным гражданином, выполнял, в отличие от власти, и той, и сегодняшней, требования закона и не считаю, что меня можно за что-то привлечь. Привлечение меня к ответственности, как этого хотят и как об этом идут указания со стороны Зеленского - это не что иное, как преступная деятельность со стороны должностных лиц. И этот путь я для себя избрал, и этот путь открытый к борьбе", - сказал Медведчук.

При этом политик подчеркнул, что власти ведут с ним незаконную борьбу. "Они задействовали механизмы и ресурсы такой преступной организации, которой является СБУ, они заставили прокуратуру выполнять вот эти "хотелки" по поводу привлечения меня к ответственности. Несмотря на это, я веду борьбу открыто, публично и готов ответить на любые аргументы, которые они предъявляют, потому что они все высосанные из пальца, они являются недопустимыми как доказательства, они являются полностью никчемными в юридическом смысле", - подчеркнул Медведчук.

Сейчас Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом. В отношении него на Украине возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена", "Нарушение законов и обычаев войны", "Содействие деятельности террористических организаций". По данным прокуратуры, речь идет о незаконной поставке угля с неподконтрольных Киеву территорий в конце 2014 года - начале 2015 года. ОПЗЖ называет обвинения против Медведчука сфальсифицированными и безосновательными.