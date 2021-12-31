Зеленский подтвердил, что 2 января у него состоится телефонный разговор с Байденом

КИЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 2 января у него состоится телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом он написал в пятницу в своем Twitter.

"Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером - США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье [провести] очередные переговоры с Джо Байденом, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе", - отметил Зеленский.

30 декабря состоялся разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Он продолжался 50 минут. Незадолго до начала вторых за декабрь переговоров двух лидеров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что беседу инициировал Путин.

После разговора Путина и Байдена пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил об ожиданиях офиса Зеленского, что после телефонного разговора с российским президентом Байден свяжется с украинским коллегой. Последний разговор президентов Украины и США состоялся 9 декабря - спустя два дня после телемоста между лидерами России и США.