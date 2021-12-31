Макрон поздравил сограждан с Новым годом

ПАРИЖ, 31 декабря. /ТАСС/. Франция в течение своего председательства в Евросоюзе намерена сосредоточиться на проблемах охраны границ союза, борьбе с изменением климата и укреплении демократии. Об этом заявил в пятницу президент страны Эмманюэль Макрон, выступая с новогодним обращением к согражданам.

"В полночь Франция примет обязанности председателя ЕС", - отметил он. Этот период полномочий, который, в соответствии с ротацией, наступает для стран-участниц раз в 13 лет, Париж рассчитывает ознаменовать "прогрессом для граждан, решением вопросов, связанных с обеспечением контроля на границах, обороной и климатическим переходом".

Также Макрон пообещал работать над "обеспечением равноправия мужчин и женщин, созданием нового альянса с Африканским континентом, совершенствованием условий деятельности интернет-платформ, развитием европейской культуры". Кроме того, он подчеркнул важность "гарантирования демократии и баланса между свободами и солидарностью".

По словам Макрона, 2022 год должен стать "годом европейского поворота". "Мы будем отмечать 20-летие с момента введения общей валюты - евро, которая обеспечила нам валютную стабильность. В момент кризиса, Европа доказала не только свою полезность, но и стала символом надежды", - считает он.

Предстоящие выборы

В своем выступлении французский лидер напомнил, что в стране состоятся президентские и парламентские выборы. "Они должны пройти в наилучших условиях, и все политические силы обязаны этому содействовать. Я особенно позабочусь об этом", - заметил он. "Несмотря на все испытания, Франция сегодня сильнее чем два года назад", - добавил он.

Глава государства, чьи полномочия истекают в мае, однако не уточнил, будет ли он баллотироваться на высший пост на второй пятилетний срок. "Я продолжу служить вам", - при этом заверил он.

Выборы президента Франции, по всей вероятности, пройдут в два тура - 10 и 24 апреля, парламентские - обычно проходят вслед за президентскими.