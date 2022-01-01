Медведчук заявил, что Украину в 2022 году ожидает дальнейшее падение экономики

КИЕВ, 1 января. /ТАСС/. Украина в 2022 году окажется перед серьезными вызовами и рисками. Такое мнение высказал в пятницу глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

"Первый [риск] - дальнейшее падение экономики за счет непрофессиональной, преступной политики и расширения регуляторных мер, которые уничтожают малый и средний бизнес", - сказал Медведчук в интервью, опубликованном на сайте 112.ua.

Вторым риском политик назвал энергетический кризис, который "проявляется в осенне-зимний период, который проявляется сейчас, проявится в будущем". "Третий риск - продовольственная сфера. Как и в энергетической сфере, все эти проблемы Украины увеличиваются в геометрической прогрессии в связи с ситуацией на мировых рынках", - отметил Медведчук.

По его мнению, на Украине кризис подтверждается уничтожением сельского хозяйства, попытками скупить землю, спекулятивными сделками с землей. "Все это вместе будет означать углубление экономического кризиса, связанного с энергетическим кризисом: будут расти цены на продовольственные товары", - сказал депутат.

Медведчук считает, что на Украине должна измениться политика. "Мы должны ликвидировать политику ненависти, розни, невосприятия одних людей другими. Это больше социально-гуманитарный риск, который имеет непосредственное отношение к нам. В том числе он связан напрямую или косвенно, а может, даже обладает статусом самостоятельного риска", - отметил политик.

По его словам, в стране нарастает трудовая миграция, люди лишаются рабочих мест, а если их и имеют, не получают заслуженную оплату. "Люди ищут рабочие места по всему миру. И кто ищет! Высокопрофессиональные рабочие, технический персонал. То есть люди, которые являются специалистами и профессионалами в своей сфере. Эти люди покидают Украину. Это означает, что любые экономические процессы в Украине не могут развиваться даже при любых слагаемых", - подчеркнул Медведчук.