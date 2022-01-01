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Палестино-израильский конфликт

Две выпущенные из сектора Газа ракеты упали в море у побережья Тель-Авива

Как сообщили в израильской армии, "в соответствии с действующим протоколом сирены ПВО активированы не были, перехват не производился"

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 января. /ТАСС/. Две выпущенные палестинскими радикалами из сектора Газа в направлении Средиземного моря ракеты упали в субботу у побережья Тель-Авива. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"Ранее сегодня были зафиксированы пуски двух ракет из сектора Газа в сторону Средиземного моря. Ракеты упали у побережья Тель-Авива", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что "в соответствии с действующим протоколом сирены ПВО активированы не были, перехват не производился". Государственная радиостанция Kan приводит утверждения палестинских источников, согласно которым причиной пуска ракет могла стать непогода: это не были тестовые запуски для пристрелки с целью нанесения удара по Тель-Авиву.

21 мая 2021 года вступил в силу режим прекращения огня между еврейским государством и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тысяч получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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