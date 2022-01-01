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СМИ: в центре Кабула произошел взрыв

Инцидент произошел недалеко от Педагогического университета

КАИР, 1 января. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в центральной части Кабула в субботу. Об этом сообщило агентство "Голос Афганистана" со ссылкой на источники.

По их информации, инцидент произошел неподалеку от Педагогического университета. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало. Представители захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) пока не давали комментариев по поводу случившегося.

В конце 2021 года в Кабуле участились случаи взрывов, практически за каждый из них ответственность на себя брали боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Между тем представители талибов неоднократно заявляли, что ИГ не представляет никакой угрозы для Афганистана.

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