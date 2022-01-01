Украина ожидает поставку из США очередного катера типа Island

КИЕВ, 1 января. /ТАСС/. Поставка Киеву очередного катера типа Island из США ожидается в первом квартале 2022 года. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью, опубликованном в субботу на сайте украинской службы "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

"Они не сами идут, их перевозят, так что тут мы немного зависим от транспорта, но это точно I квартал 2022 года", - сказала она. Посол подтвердила, что в текущем году ожидаются поставки на Украину американских катеров типа Mark VI. "Это сейчас обсуждается, может быть более трех [катеров], мы ищем ресурсы, чтобы это [число] было больше", - добавила Маркарова.

Ранее в декабре 2021 года командующий ВМС страны Алексей Неижпапа сообщал, что в распоряжении ВМС Украины уже находится четыре катера типа Island - "Славянск", "Старобельск", "Сумы" и "Фастов", также еще один катер готовят к передаче. По его прибытии на Украине намечено сформировать первый катерный дивизион из американских судов.

Предполагается, что на катерах будет установлено американское вооружение. Они предназначены для обеспечения морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.