Премьер Чехии назвал главные вызовы для страны в 2022 году

ПРАГА, 1 января. /ТАСС/. Инфляция, рост цен на энергию для национальных потребителей и эпидемия ковида - главные вызовы в наступившем году для Чехии. Об этом заявил в субботу в телеобращении к согражданам премьер-министр республики Петр Фиала.

"Этот год, наверное, будет одним из наиболее сложных и тяжелых от момента возникновения Чешской республики [1 января 1993]. Нас будут терзать проблемы, приходящие извне, а также проблемы, в которых мы сами виноваты, - отметил Фиала. - Инфляция начинает серьезно угрожать нашим сбережениям, в краткосрочной перспективе создавать угрозу рабочим местам [на национальном рынке труда] и, главное, [грозит] остановить столь необходимый рост экономики. Цены энергии, инфляция или, говоря проще, дороговизна, а также ковид - три серьезные угрозы, которым в этом году будет противостоять Чехия".

Фиала, рассуждая о происходящем росте цен на энергию в Евросоюзе, обвинил Россию в том, что она старается шантажировать сообщество. "Некоторые экономисты настроены скептически и говорят, что инфляцию не удастся обуздать, пока не удастся получить контроль над ценами энергии. Эта тема требует и международного решения. На одной стороне здесь Россия, которая старается Европу шантажировать и даже дает понять, что готова [пойти] и на военный конфликт. На другой стороне мы имеем значимые европейские государства, которые решили инвестировать в достижение независимости от ископаемых видов топлива [и избавиться от этой зависимости] почти любой ценой. Оба [этих фактора] нам могут создать проблемы, если голос Чехии не будет слышан [на международной арене] и если мы не будем в достаточной мере бороться за наши экономические интересы и интересы в области безопасности", - сказал премьер.

Правительство, по его словам, намерено активизировать реализацию планов построения новых энергоблоков на действующих в республике АЭС "Темелин" и "Дукованы". Обе эти станции были построены при помощи СССР. Развитие национальной атомной энергетики и инвестиции в перспективные возобновляемые источники получения энергии - путь, ведущий к выходу из энергетического кризиса, сказал Фиала.