СМИ: турецкая артиллерия обстреляла район Абу-Расейн в сирийской провинции Хасеке

БЕЙРУТ, 1 января. /ТАСС/. Артиллерия турецкой армии открыла в субботу ракетно-минометный огонь по району Абу-Расейн, расположенному на севере сирийской провинции Хасеке. Как сообщило агентство SANA, выпущенные снаряды разорвались в населенных пунктах Эль-Асадия, Хадрауи и Мшейрфа, пострадавших среди мирных жителей нет, но нанесен материальный ущерб домам и постройкам.

Обстрел турецких войск вынудил местных жителей покинуть свои дома, направившись в сторону административного центра Хасеке (630 км от Дамаска). По сведениям очевидцев, последние дни район Абу-Расейн и соседний с ним Телль-Тамер регулярно подвергался ударам турецкой артиллерии и формирований сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемых Анкарой. В результате свои дома покинули свыше 1 400 семей.

21 декабря 2021 года жертвами обстрела турецких войск и их союзников стали трое мирных граждан, еще не менее 10 человек получили ранения, в том числе дети.

Турция провела в октябре 2019 года на северо-востоке Сирии военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль своей границы. Размещенные там боевики из протурецких оппозиционных формирований регулярно нападают на мирные населенные пункты, вынуждая жителей покидать свои дома. В этой местности действуют также отряды курдов, которые совершают диверсии против турецких войск и их союзников.