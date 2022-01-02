СМИ: саудовские силы ПВО сбили на юге королевства три беспилотника йеменских хуситов

БЕЙРУТ, 2 января. /ТАСС/. Командование возглавляемой Саудовской Аравией коалиции сообщило о перехвате в субботу трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных йеменскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах". Согласно заявлению коалиции, переданному телеканалом Al Hadath, саудовские средства ПВО перехватили и уничтожили в небе над южными районами страны беспилотники, начиненные взрывчаткой и направленные на гражданские объекты.

20 и 21 декабря 2021 года саудовские ВВС нанесли массированные удары по району международного аэропорта йеменской столицы Сана. Как отметил официальный представитель командования аравийской коалиции полковник Турки аль-Малики, эти атаки были предприняты с целью ликвидации складов БПЛА и баллистических ракет, которые используются формированиями "Ансар Аллах" для нападений на территорию королевства.

Интенсивные воздушные атаки на контролируемые хуситами провинции Йемена последовали за обстрелом 16 декабря пятью баллистическими ракетами базы ВВС имени саудовского короля Халеда в районе Хамис Мушит. Основные военные действия идут сейчас в Марибе, мятежники наступают на эту богатую нефтью провинцию и пытаются ее захватить.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, с целью поддержки вооруженных сил, верных президенту Абд Раббо Мансуру Хади. Война в Йемене привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.