{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

Свыше 90 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными в Наблусе

Ранения резиновыми пулями получили пять человек, еще у 92 пострадавших наблюдаются признаки удушья от воздействия слезоточивого газа, сообщило агентство WAFA

БЕЙРУТ, 2 января. /ТАСС/. Израильские силы безопасности применили резиновые пули и слезоточивый газ при разгоне акций протеста со стороны палестинских арабов в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан. Как сообщило в субботу агентство WAFA, ранения резиновыми пулями получили пять человек, еще у 92 пострадавших наблюдаются признаки удушья от воздействия слезоточивого газа.

Палестинцы протестовали против строительства израильскими властями на горе Сабих домов для еврейских поселенцев на конфискованной у арабов земле. Однако полицейские силы преградили им путь и разогнали демонстрацию.

По информации агентства, столкновения палестинцев с еврейскими поселенцами произошли в Калькилии и Восточном Иерусалиме, откуда также поступили сведения о пострадавших. В Хевроне израильские власти арестовали шестерых участников акций протеста. Повышенные меры безопасности приняты в Дженине, где усилены армейские посты вокруг поселения Хомиш.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
СМИ: ВВС Израиля нанесли удары по позициям радикальных группировок в секторе Газа
По данным радиостанции South Al-Aqsa, налетам подверглись расположения группировок, связанных с контролирующим прибрежный анклав радикальным движением ХАМАС
Читать полностью