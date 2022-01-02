Израиль в ответ на запуск двух ракет нанес удар по ракетному цеху в сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 января. /ТАСС/. Израиль в воскресенье нанес удар по ракетному цеху ХАМАС и ряду позиций радикалов в секторе Газа в ответ на запуск двух ракет из палестинского анклава, которые разорвались в море у побережья Тель-Авива 1 января. Об этом сообщил на еженедельном заседании правительства еврейского государства премьер-министр Нафтали Беннет.

"Ночью ВВС Израиля нанесли удары по ряду целей, включая комплекс по производству ракет ХАМАС в Хан-Юнисе, а также несколько позиций ХАМАС на границе сектора Газа. Это наш ответ на вчерашний ракетный обстрел из Газы", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

В субботу две выпущенные радикалами из палестинского анклава в сторону Средиземного моря ракеты упали у побережья Тель-Авива, сообщила армейская пресс-служба. Государственное радио Kan привело в тот же день утверждения палестинских источников о том, что причиной пуска двух ракет из Газы могла стать непогода. В ответ рано утром в воскресенье "истребители, вертолеты и танки Армии обороны Израиля нанесли удары по комплексу по производству ракет и военным постам террористической организации ХАМАС", сообщили военные после атаки.

Беннет, выступая перед министрами в воскресенье, заявил, что хочет "четко пояснить, что все истории ХАМАС о молниях и громах [в качестве причины запуска ракет], которые повторяются каждую зиму, более не актуальны". "Те, кто нацеливают ракеты на Государство Израиль, несут ответственность", - подчеркнул он.

21 мая 2021 года вступил в силу режим прекращения огня между еврейским государством и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.