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Палестино-израильский конфликт

Израильские военные задержали водителя, подвозившего террориста на Западном берегу

Израильские военнослужащие 31 декабря застрелили палестинца, напавшего на них с ножом на перекрестке Гитай - Ависар

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 января. /ТАСС/. Израильские военные задержали в воскресенье водителя, который подвез палестинца, пытавшегося ударить ножом солдат на Западном берегу реки Иордан 31 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля

"Преследуя ночью подозреваемых в попытке совершить нападение с использованием холодного оружия в районе перекрестка Гитай - Ависар (расположен у крупного еврейского поселения Ариэль на Западном берегу реки Иордан - прим. ТАСС), солдаты задержали подозреваемого, который, согласно полученным данным, управлял автомобилем, из которого в пятницу вышел террорист", - говорится в заявлении.

31 декабря израильские военнослужащие застрелили палестинца, напавшего на них с ножом на перекрестке Гитай - Ависар. "Вооруженный ножом нападавший вышел из автомобиля и побежал в сторону автобусной остановки, где находились в этот момент гражданские лица и военнослужащие", но "солдаты открыли огонь по террористу и обезвредили его", сообщила тогда армейская пресс-служба.

По данным радио Kan, нападавший был убит на месте, с израильской стороны в результате инцидента пострадавших нет. Еще один сообщник террориста был задержан днем ранее, указывает радиостанция.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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