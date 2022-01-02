Израильские военные задержали водителя, подвозившего террориста на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 января. /ТАСС/. Израильские военные задержали в воскресенье водителя, который подвез палестинца, пытавшегося ударить ножом солдат на Западном берегу реки Иордан 31 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля

"Преследуя ночью подозреваемых в попытке совершить нападение с использованием холодного оружия в районе перекрестка Гитай - Ависар (расположен у крупного еврейского поселения Ариэль на Западном берегу реки Иордан - прим. ТАСС), солдаты задержали подозреваемого, который, согласно полученным данным, управлял автомобилем, из которого в пятницу вышел террорист", - говорится в заявлении.

31 декабря израильские военнослужащие застрелили палестинца, напавшего на них с ножом на перекрестке Гитай - Ависар. "Вооруженный ножом нападавший вышел из автомобиля и побежал в сторону автобусной остановки, где находились в этот момент гражданские лица и военнослужащие", но "солдаты открыли огонь по террористу и обезвредили его", сообщила тогда армейская пресс-служба.

По данным радио Kan, нападавший был убит на месте, с израильской стороны в результате инцидента пострадавших нет. Еще один сообщник террориста был задержан днем ранее, указывает радиостанция.