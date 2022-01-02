Британский маршал не исключил, что за кибератакой на академию Минобороны стоят РФ и КНР

ЛОНДОН, 2 января. /ТАСС/. Россия, Китай, Иран или КНДР могли стоять за осуществленной в марте прошлого года кибератакой, которой подверглись компьютеры Академии Минобороны Соединенного Королевства. С таким утверждением выступил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News отставной маршал британский авиации Эдвард Стрингер, руководивший академией в 2018-2021 годах.

"Любая из них [Россия, КНР, КНДР или Исламская республика Иран] могли за этим стоять, но это также мог быть кто-то, искавший уязвимости для осуществления атаки с помощью вируса-вымогателя, то есть просто обычная криминальная группировка", - сказал Стрингер, добавив, что вызванные атакой проблемы были "существенными, но решаемыми".

Бывший глава академии подчеркнул, что злоумышленникам не удалось проникнуть в компьютерную сеть других учреждений британского Минобороны или получить доступ к информации, представляющей значительную ценность. При этом он предполагает, что именно это могло быть их целью.

Обучение в академии ежегодно проходят до 28 тыс. британских военных, дипломатов и госслужащих. По словам Стрингера, атака сказалась на ее деятельности, усложнив осуществление учебного процесса, вынудив руководство перенаправить финансовые и людские ресурсы на решение проблемы, а сотрудников - начать пользоваться личными компьютерами вместо служебных. Работа сайта академии не возобновилась до сих пор.

"Трупов на улицах не было, но реальный ущерб все равно был нанесен", - сказал Стрингер.

Британские СМИ сообщили о кибератаке еще в конце марта прошлого года, после чего в Минобороны подтвердили, что инцидент действительно имел место и нарушил работу компьютерной сети учебного заведения, за которую отвечала гражданская компания-подрядчик. Как отмечает "Скай ньюс", результаты осуществленного ведомством внутреннего расследования не были обнародованы. В Минобороны также не выступали с официальными заявлениями по поводу того, что мог стоять за атакой.