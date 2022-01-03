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Президент Эквадора сообщил о смене министра иностранных дел республики

МИД возглавит Хуан Карлос Ольгин

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 января. /ТАСС/. Хуан Карлос Ольгин станет новым министром иностранных дел Эквадора. Об этом сообщил в воскресенье в Twitter президент южноамериканского государства Гильермо Лассо.

"Бывший советник президента Хуан Карлос Ольгин с 3 января возглавит МИД, после того как я решил возложить новые задачи на действующего министра Маурисио Монтальво, о которых будет объявлено завтра в ходе церемонии награждения <...> за его заслуги", - говорится в записи. По словам президента, усиление его команды нацелено на достижение главной цели правительства, которая заключается в том, чтобы "продвигать коммерческие соглашения и открывать экономику миру для дальнейшего восстановления [потоков] иностранных инвестиций и занятости".

По данным эквадорской газеты El Universo, Ольгин получил высшее образование в Кито, столице Эквадора, и продолжил обучение в Джорджтаунском университете в США, после чего занялся предпринимательской деятельностью. В апреле прошлого года он руководил переходной командой будущего правительства страны.

Победив во втором туре президентских выборов в апреле 2021 года, правоцентрист Лассо вступил в должность президента 24 мая того же года.

Теги
ЭквадорЛассо, Гильермо
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