Times: в Британии ждут соглашения по миграционному кризису после выборов во Франции

ТАСС, 3 января. Официальные лица Великобритании работают над планами по соглашению для урегулирования миграционного кризиса в Ла-Манше в этом году. Правительство королевства уже "почти отказалось" от надежды достичь этого соглашения с Францией до президентских выборов, которые пройдут в республике в апреле, сообщила в понедельник газета Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников британского МВД.

Как сообщили газете сотрудники МВД, они разрабатывают предложения, которые могут быть представлены, "как только разгар выборов завершится", в надежде, что победитель выборов во Франции придет со своими собственными "реалистичными планами" по решению проблемы.

Представитель МВД, ездивший в Париж на переговоры, заявил, что официальные лица Франции отвечали отказом на все предложения британской стороны, пишет газета.

Лондон и Париж уже несколько лет совместно борются с проблемой нелегалов, однако число мигрантов, пытающихся пересечь проливы Ла-Манш и Па-де-Кале, постоянно растет. В 2021 году, воспользовавшись этим маршрутом, в Соединенное Королевство незаконно въехали больше 25 тыс. человек. Несколько тысяч мигрантов в этом году были задержаны властями Франции до того, как успели покинуть французские воды. Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что французские спасательные и пограничные службы в период с января по конец ноября 2021 года спасли 7,8 тыс. нелегалов, пытавшихся перебраться через Ла-Манш в Великобританию.