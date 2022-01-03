Депутаты нового состава Законодательного совета Гонконга принесли присягу

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 января. /ТАСС/. Депутаты Законодательного совета Гонконга нового созыва в понедельник принесли присягу, прежде чем официально приступить к своей работе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в секретариате регионального парламента.

Церемония началась с исполнения государственного гимна КНР, длилась больше часа и прошла в присутствии главы гонконгской администрации Кэрри Лам.

Первое заседание с участием 90 новоизбранных законодателей запланировано на 12 января. До этого времени должен быть избран спикер парламента.

Выборы в законодательный совет седьмого созыва состоялись в этом специальном административном районе КНР 19 декабря. Практически все места в составе регионального парламента, расширенного с 70 до 90 депутатов, достались проправительственным кандидатам.

Нынешние выборы стали первыми после реформирования местной избирательной системы в соответствии с принципом "Гонконгом управляют патриоты". Голосование прошло при рекордно низкой явке 30,2% и впервые без участия представителей продемократической оппозиции, что вызвало критику со стороны Запада.

Теперь до выборов здесь разрешено допускать только патриотично настроенных кандидатов, лояльных властям и не представляющих угрозы для национальной безопасности. Проверять их квалификацию уполномочена специальная комиссия.