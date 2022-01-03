Власти ЮАР предъявили 49-летнему мужчине обвинение в поджоге здания парламента

ПРЕТОРИЯ, 3 января. /ТАСС/. Власти ЮАР предъявили в понедельник обвинение 49-летнему мужчине в поджоге здания парламента в Кейптауне, он предстанет 4 января перед судом. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

"Подозреваемый не является сотрудником парламента, он проник в здание через окно первого этажа, - заявила официальный представитель Управления по приоритетному расследованию преступлений Номтандазо Мбамбо. - Задержанный является обычным гражданином, ему предъявлены обвинения в краже и поджоге".

Мужчина был задержан утром в воскресенье в здании парламента. Его доставили в полицию, где в течение нескольких часов велся допрос. Подробности о нем не сообщаются.

Между тем пожар в зданиях парламента, начавшийся ранним утром 2 января, взят под контроль. На месте продолжают работать около 20 пожарных. Огонь практически полностью уничтожил два из трех зданий парламента, однако его знаменитая библиотека уцелела.