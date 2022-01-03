Минск направил ноту протеста Киеву после акции с символикой нацистских коллаборационистов

МИНСК, 3 января. /ТАСС/. Посольство Белоруссии на Украине направило в МИД этой страны ноту протеста после марша украинских радикалов 1 января в Киеве, к которым под символикой коллаборационистов гитлеровской германии примкнули белорусские радикалы.

"Посольством Беларуси в Украине направлена нота в МИД Украины с осуждением состоявшегося 1 января 2022 года при молчаливом попустительстве властей Украины массового участия активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего рейха в националистическом марше", - говорится в сообщении на сайте диппредставительства в понедельник.

При этом отмечено, что это мероприятие широко освещалось в средствах массовой информации Украины, в том числе на общенациональных каналах телевидения.

В ноте заявлено, что в сердцах белорусов, переживших ужасы фашистской оккупации и трагедию геноцида в годы Великой Отечественной войны, "отзываются мучительной болью возмутительные попытки героизировать коллаборационистов, убийц и карателей белорусского народа, а безнаказанное чествование идейными наследниками кровавых палачей Хатыни и тысяч других белорусских городов и деревень своих "героев"-убийц является ничем иным как оскорблением памяти предков".

"Посольство выражает решительный протест в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины, выражающейся в потворствовании демонстративному чествованию коллаборационистов и палачей белорусского народа, и требует прекратить попытки героизировать преступления против человечности, которые не имеют срока давности и не могут быть прощены белорусским народом", - указано в сообщении.

Марши националистов

В субботу в Киеве, а также в ряде регионов Украины прошли факельные шествия по случаю годовщины со дня рождения главаря Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеры. В столице участники акции устроили марш от парка имени Тараса Шевченко до здания от офиса президента страны. По данным полиции, в стране в подобных мероприятиях приняли участие около 3,5 тыс. граждан, нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Бандера - один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял ОУН. На счету боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, множество преступлений. От их рук погибло около 100 тыс. поляков, чехов, евреев Западной Украины. За отказ сотрудничать с националистами зверски были убиты и тысячи украинцев. Бандеровцы принимали участие в боях против Красной армии.