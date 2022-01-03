Санду попросила у правительства Молдавии денег для завершения ремонта своей администрации

КИШИНЕВ, 3 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что восстановленное в 2018 году с помощью Турции здание администрации главы республики до сих пор не сдано в эксплуатацию, так как в нем нет противопожарной системы. В связи с этим она обратилась к правительству за дополнительными средствами.

"Здание администрации президента не сдали в эксплуатацию, потому что там нет противопожарной системы. Его строили с нарушениями", - сказала она в интервью для YouTube-канала Galben.

"Мы должны нанять компанию, которая установит противопожарную систему. Посмотрим, получится ли у нас, потому что эти услуги стоят денег. Ненормально, что в таком здании нет сертифицированной противопожарной системы, потому что это опасно для людей, которые здесь работают", - добавила Санду.

Здание президентской администрации находится в высотке в центре Кишинева, которая была построена в 1990 году для молдавского парламента, однако после 1994 года в него переехал президент. В апреле 2009 года недовольные победой Партии коммунистов на парламентских выборах сторонники проевропейских партий разгромили и подожгли парламент и резиденцию президента, вывесив на них флаги ЕС и соседней Румынии. Полиция не применила оружие в отношении погромщиков по приказу экс-президента Владимира Воронина, который позже заявил, что беспорядки организовали те, кто "потом устроил майдан на Украине".

Правление пришедшей к власти после погромов коалиции проевропейских партий ознаменовалось политическими и коррупционными скандалами, после которых один из ее лидеров оказался в тюрьме, а другой бежал из страны в США и был объявлен в розыск. Однако на восстановление администрации президента у сформированного коалицией кабинета не хватило денег и его отремонтировали в 2018 году за счет правительства Турции.