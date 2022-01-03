Глава Молдавии заявила, что хотела усыновить ребенка, но не смогла из-за занятости

КИШИНЕВ, 3 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду рассказала, что ранее задумывалась об усыновлении ребенка, но теперь не может это сделать из-за занятости.

"Сейчас не могу взять на себя огромную ответственность, которая требует времени и внимания. Я только проанализировала, через какие этапы (при процедуре усыновления - прим. ТАСС) нужно пройти. Это все, что я сделала", - ответила Санду на вопрос журналиста о желании взять на воспитание приемного ребенка в интервью для YouTube-канала Galben. При этом она добавила, что пока не знает, захочет ли сделать это позже. Санду 49 лет, она не замужем и не имеет детей.

Вместе с тем глава государства выразила озабоченность сложной и подверженной коррупции системой усыновления детей в Молдавии. Она пообещала, что поручит правительству рассмотреть проблемы, с которыми сталкиваются люди. "Мы пока не обсуждали конкретно эту тему. Спрошу, каков их план и проанализировали ли они, как устранить недостатки и возможности для коррупции, которые есть в этом механизме", - добавила президент.