Посольство РФ рассказало об обстановке в Хартуме после заявлений об отставке премьера

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Обстановка в Хартуме после объявления об уходе в отставку премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука спокойная, угрозы безопасности российского посольства нет. Об этом в понедельник сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Хартуме Георгий Амбарцумян.

"Обстановка в Хартуме достаточно обычная для нынешних времен. Вчерашние заявления Хамдука об уходе как-то в положительную или отрицательную сторону не повлияли на местное население. Они как устраивали демонстрации примерно раз в неделю, так они их и продолжают. Конкретно сейчас в связи с объявлением им об уходе в отставку никаких новых витков агрессии нет", - информировали в посольстве.

Представитель посольства уточнил, что никаких новых протестных акций не происходит, только запланированные демонстрации. При этом, по его словам, протестное движение уменьшается.

Дипломат также отметил, что на данный момент никакой угрозы для посольства РФ нет. "Однако посольством предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности российского посольства, а также для контактов с российскими гражданами, которые на данный момент проживают в Судане", - указал он.

Как сообщил дипломат, посольство осуществляет контакты с местными властями на постоянной основе. "Они никак не зависят от протестов или чего-то еще. Наши контакты всегда носят постоянный характер", - заключил он.

В воскресенье, по сообщениям телеканала Al Arabiya, недавно назначенный главой правительства Судана Абдалла Хамдук объявил об отставке. Он пояснил, что его решение во многом обусловлено непрекращающимися протестами и направлено на то, чтобы "вернуть доверие народа и дать другим возможность построить и сохранить эту страну" после того, как его собственные усилия "зашли в тупик". Хамдук предупредил, что в настоящий момент страна "переживает опасный момент, который может поставить под угрозу ее выживание".

Ситуация в стране

На прошлой неделе телеканал Al Hadath информировал о протестах в Хартуме, вылившихся в столкновения между участниками акций и стражами порядка. Согласно сведениям канала, для разгона демонстрантов были применены слезоточивый газ и шумовые гранаты. По данным источников Al Hadath, в городе Омдурман у Хартума в ходе протестов были убиты три человека.

25 октября военные арестовали группу высокопоставленных чиновников во главе с премьер-министром Абдаллой Хамдуком. 11 ноября на фоне активных протестных выступлений генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан сформировал обновленный Суверенный совет Судана, а 21 ноября между военными и гражданскими силами было заключено политическое соглашение, которое предусматривало отмену решения об отстранении Хамдука от должности.

По данным арабских СМИ, в Хартуме периодически проходят акции протеста против соглашения между военными и гражданскими.