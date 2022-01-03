Глава МИД Словакии приветствовал подключение стран НАТО к диалогу между США и Россией

ПРАГА, 3 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок приветствовал в понедельник подключение по инициативе США других государств - членов НАТО к российско-американскому диалогу по стратегической стабильности. Слова политика привела пресс-служба внешнеполитического ведомства на его сайте.

"Приветствую, что США активно подключают к своим двусторонним переговорам с РФ и другие государства - члены НАТО, - отметил Корчок. - Считаю ключевым моментом, чтобы мы были частью этих переговоров, особенно в рамках проходящей подготовки к переговорам НАТО с РФ, которые состоятся 12 января в Брюсселе".

Словацкая дипломатия выступает за то, чтобы вопросы европейской безопасности обсуждались за общеевропейским столом переговоров. "Мы готовы вести с Россией открытый диалог. Одновременно на этих переговорах мы будем исходить из принципов, которые составляют основу словацкой и европейской безопасности", - сказал Корчок.

Глава словацкого МИД, как проинформировала пресс-служба ведомства, в понедельник вместе с коллегами из стран "Бухарестской девятки" [Словакия, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния, Эстония, Литва, Латвия и Болгария] провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсуждалась ситуация на Украине.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.