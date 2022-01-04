СМИ: в ФРГ "зеленые" поддержат второй президентский срок Штайнмайера

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Германская партия "Союз-90"/"зеленые" поддержит кандидатуру Франка-Вальтера Штайнмайера и откроет ему путь ко второму президентскому сроку. Об этом сообщил во вторник телеканал ARD со ссылкой на собственные источники.

Ранее кандидатуру Штайнмайера поддержали имеющая большинство в Бундестаге Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), а также входящая в правящую коалицию Свободная демократическая партия (СвДП). "Зеленые" не спешили занимать позицию, так как изначально собирались выдвинуть на высший государственный пост женщину.

Президента ФРГ выбирает специальный конституционный орган - Федеральное собрание. Он состоит из депутатов Бундестага и представителей федеральных земель. Голосов СДПГ, СвДП и "зеленых" хватит, чтобы действующий президент был избран на второй срок.

Как ожидается, Федеральное собрание изберет на второй срок Штайнмайера 13 февраля 2022 года.

Штайнмайер сменил в 2017 году на посту главы германского государства Йоахима Гаука.

Полномочия президента

Президент является высшим государственным лицом в ФРГ, но выполняет при этом преимущественно представительские функции. Внешняя и внутренняя политика находятся в ведении правительства во главе с канцлером. Президент представляет государство на международной арене, заключает от имени Германии договоры с другими странами, обладает правом помилования.

Он участвует в формировании правительства, предлагая Бундестагу кандидатуру на пост федерального канцлера (после консультаций с руководством партийных фракций он выдвигает кандидатуру от крупнейшей фракции), по предложению канцлера назначает и освобождает от обязанностей министров. В исключительных случаях имеет право досрочно распустить парламент и назначить новые выборы.

Глава государства в ФРГ подписывает законы после того, как их принимает Бундестаг и одобряет Бундесрат (палата представителей федеральных земель). Глава государства контролирует соответствие закона конституции и может отказаться его подписать, отправив на доработку.