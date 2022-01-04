Глава Очамчырского района Абхазии временно отстранен от работы после случая со стрельбой

СУХУМ, 4 января. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания отстранил Беслана Бигваву от должности главы администрации Очамчырского района на время предварительного следствия по делу об инциденте со стрельбой 1 января в Сухуме. Указ опубликован на сайте президента во вторник.

Ранее следственный отдел УВД по городу Сухуму начал расследование инцидента со стрельбой в одном из столичных ресторанов 1 января, в результате которого был ранен мужчина. По предварительной информации, стрелял Бигвава. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения оружия, а также по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 217 и ч. 2 ст. 105 УК РА).

"Отстранить главу администрации Очамчырского района Беслана Бигваву от исполнения обязанностей на время производства предварительного расследования. Исполнение обязанностей главы администрации Очамчырского района возложить на первого заместителя Артимона Габелаю", - говорится в указе президента.

По информации МВД, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.