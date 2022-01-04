СМИ: в ЮАР суд начал рассмотрение дела о возможном поджоге парламента

ПРЕТОРИЯ, 4 января. /ТАСС/. Суд южноафриканского города Кейптаун приступил во вторник к рассмотрению дела о возможном поджоге парламента ЮАР, по которому проходит в качестве обвиняемого 49-летний мужчина. Об этом сообщил местный новостной телеканал eNCA.

Он продемонстрировал кадры появления в суде подозреваемого, которому предъявлены обвинения в грабеже, краже и поджоге.

Решением судьи подозреваемый Зандиле Крисмас Мафе оставлен под стражей до 11 января. Тем самым суд удовлетворил просьбу следователей предоставить им дополнительное время для подготовки ответа на иск защиты Мафе о его освобождении под залог. Обвинение также заявило, что пока еще не установлен размер нанесенного пожаром ущерба, что необходимо для определения тяжести вины Мафе. Одновременно прокуратура не исключила, что против подозреваемого в поджоге могут быть выдвинуты новые обвинения.

Мафе был задержан ранним утром 2 января внутри парламента. Как сообщила официальный представитель Управления по приоритетному расследованию преступлений Номтандазо Мбамбо, он проник в здание через окно первого этажа. "Обвиняемый является простым гражданином, он не был сотрудником какой-либо службы парламента", - добавила она.

Согласно имеющимся данным, Мафе проник в здание парламента около 02:00 (03:00 мск) в воскресенье. Пожар начался три часа спустя. Утром во вторник пожар в зданиях парламента взят под контроль. На месте продолжают работать около 40 пожарных. Огонь практически полностью уничтожил два из трех зданий парламента.