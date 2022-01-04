Пражский суд заочно приговорил чеха к 21 году тюрьмы за участие в событиях в Донбассе

ПРАГА, 4 января. /ТАСС/. Городской суд Праги приговорил заочно бывшего чешского военнослужащего Мартина Сукупа, против которого было выдвинутого обвинение в совершении терактов в Донбассе в составе организованной террористической группировки, к 21 году заключения. Об этом сообщила во вторник журналистам вынесшая вердикт судья Сильвия Слепичкова.

"Бывший [чешский] военнослужащий Мартин Сукуп, находящийся в розыске, приговорен заочно к 21 году заключения за совершение теракта на востоке Украины в составе организованной террористической группировки, - отметила она. - У суда нет сомнений, что данный граждан выехал из Чехии и подключился к действиям запрещенных военизированных структур на востоке Украине".

Суд использовал в качестве улик против Сукупа, в частности, фотографии, которые тот направлял с Донбасса родным и друзьям в Чехию. На них он изображен в форме ополчения и с наградами за участие в событиях в Донбассе. Предполагается, что в данный момент осужденный, по словам судьи, находится на востоке Украины.

Между тем адвокаты Сукупа могут оспорить приговор в Верховном суде в Праге. "Мой клиент полностью отвергает выдвинутые против него обвинения. Он считает себя невиновным и опротестует вердикт", - сказала журналистам адвокат Клара Тврда. Она подчеркнула, что улики против ее подзащитного могли быть сфальсифицированы и у суда не было достаточных оснований признать его виновным.

Согласно предоставленной ТАСС в пражском суде информации, гражданин Чехии Сукуп был уволен из рядов национальных ВС в 1997 году. В июне 2014 году он выехал в Донбасс, где в составе ополчения Донецкой народной республики (ДНР) принимал участия в операциях против ВС Украины.

Чешское законодательство запрещает гражданам республики без получения индивидуального разрешения властей служить в иностранных армиях и военизированных формированиях. Это требование распространяется на иностранцев, постоянно проживающих в Чехии.