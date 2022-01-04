Представитель МИД в кабмине талибов опроверг данные о перестрелке на границе с Туркменией

КАИР, 4 января. /ТАСС/. Назначенный радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи опроверг распространенные ранее сообщения о перестрелке на афгано-туркменской границе. Соответствующая запись опубликована во вторник в Twitter представителя внешнеполитического ведомства.

"Сообщения о перестрелке на афгано-туркменской границе не соответствуют действительности. Между нами и соседней для нас Туркменией нет проблем, и мы стремимся к конструктивным и позитивным отношениям со всеми странами мира <...>, используя методы дипломатии" - написал Балхи.

Ранее посольство Туркмении в Кабуле также опровергло информацию об инциденте на границе с Афганистаном, подчеркнув, что "туркмено-афганская граница является границей дружбы".

3 января афганские СМИ со ссылкой на назначенного радикалами главу управления информации и культуры в северной провинции Джаузджан Хиляля Балхи сообщили о перестрелке между туркменскими пограничниками и талибами на границе двух государств.