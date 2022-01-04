Спикер Сейма Литвы не согласна с тем, что открытие представительства Тайваня было ошибкой

ВИЛЬНЮС, 4 января. /ТАСС/. Спикер Сейма (парламента) Литвы Виктория Чмилите-Нильсен не согласна с мнением президента республики Гитанаса Науседы, оценившего открытие представительства Тайваня, а не Тайбэя, что практикуется другими странами, как ошибку МИД государства. Об этом она заявила во вторник журналистам.

"Не думаю, что это было ошибкой. По моему мнению, тем политика, опирающаяся на ценностные принципы, и отличается от другой политики, что при первом противодействии нет отступления от этих ориентиров", - сказала она.

Науседа во вторник заявил, что открытие представительства Тайваня под такой вывеской было ошибкой МИД. "Жаль, что название представительства стало фактором, который сильно сказался на наших отношениях с Китаем. Из-за этого нам теперь приходится разбираться с последствиями", - подчеркнул президент.

Резкое ухудшение отношений Вильнюса и Пекина было спровоцировано открытием 18 ноября 2021 года в Литве представительства Тайваня. Китай, выступающий против офиса под таким названием (Пекин согласен, чтобы это, как в других странах, было представительство Тайбэя), отозвал своего посла из Вильнюса и предложил сделать то же Литве. 21 ноября правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а 26 ноября направило ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство КНР.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне в Китае. С тех по Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.