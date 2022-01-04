Украинские разведчики проводят тренировочные стрельбы вблизи границы с Крымом

КИЕВ, 4 января. /ТАСС/. Украинские разведчики проводят учения по стрельбе у границы с Крымом, сообщило во вторник командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

"Воины-разведчики, выполняющие в настоящее время боевые задачи недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, тренируются давать отпор врагу на близком расстоянии. После выдвижения на огневой рубеж бойцы передвигаются на поле боя разными способами, прикрывая друг друга. Такой метод позволяет вести прицельный огонь из разных положений и одновременно вести разведку местности и действий противника", - отмечается в сообщении командования в Facebook.

Кроме того, военные отработали налет как один из этапов ближнего боя. Согласно сообщению, каждый военный в составе боевых групп должен обладать навыками совершения налета для захвата документов или образцов оружия.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.